У бюджеті 2012 року треба запланувати 3,3 млрд. грн. на будинкові системи обліку - Клюєв

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ стверджує, що узгодив з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ планування в бюджеті 2012 року і програмі соціально-економічного розвитку 3,3 млрд. грн. на будинкові системи обліку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КЛЮЄВ заявив сьогодні журналістам у Севастополі.

Він повідомив, що сьогодні після засідання очолюваної ним робочої групи з реформування ЖКГ «був у Президента і узгодив з ним, що необхідно буде вже почати цього року, а наступного року - поставити повністю всі будинкові (поки що не квартирні) системи обліку». На це, за словами А.КЛЮЄВА, «треба приблизно 3,3 млрд. грн. Хоча, щоб повністю реформувати ЖКГ треба, я думаю, не один десяток мільярдів гривень».

Як зазначив перший віце-прем`єр, «3 млрд. грн. ми узгодили, що «забиватимемо» в програму соціально-економічного розвитку на 2012 рік, і в проект бюджету на 2012 рік, щоб придбати у вітчизняного товаровиробника ці будинкові системи обліку для того, щоб упродовж півтора -максимум двох років повністю закрити цю проблему».