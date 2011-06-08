На сьогоднішніх торгах долар продовжить падіння - експерт

На торгах у середу, 8 червня, тенденція ослаблення долара продовжиться. Євро спробує закріпитися на рівні 1,4750, фунт - до 1,6500, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, учасників валютного ринку в середу очікує досить великий пакет економічної статистики зі всього світу. ЦБ Нової Зеландії ввечері в середу повинен опублікувати рішення щодо основної процентної ставки, яка, за попередніми прогнозами, залишиться без змін на рівні 2,50%.

Великий інтерес у інвесторів також викличе публікація економічного огляду ФРС за регіонами «Бежева Книга».

Серед європейських даних варто звернути увагу на рівень безробіття у Швейцарії, зміну обсягу ВВП єврозони, а також на зміну обсягу промислового виробництва Німеччини.