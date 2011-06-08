Ставки за всіма видами депозитів продовжують падіння, але темпи уповільнилися - експерт

Процентні ставки за всіма видами депозитів у 2011 році продовжують своє падіння, але порівняно з 2010 роком темпи уповільнилися.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

Як зазначила експерт, зниження вартості різних видів депозитів нерівномірне. Найприбутковішими зараз є довгострокові вклади на 12 місяців, як у гривні, так і у валюті. Короткострокові ж депозити значно впали в ціні. Багато банків навіть перестали залучати кошти строком на 1 місяць, оскільки ставка за даними вкладами невелика й не приваблює клієнтів.

За інформацією Н.СИНЯВСЬКОЇ, за період із 30 травня по 3 червня 2011 року на ринку депозитів фізичних осіб спостерігається чергове зниження процентних ставок низкою банківських структур одночасно. Зниження торкнулося депозитних вкладів як у національній, так і в іноземній валюті. Процентні ставки за депозитами в гривні склалися такі: на термін 1 місяць – від 1,5 до 9,5% річних (середня - 6,08%); 3 місяці – від 4,2 до 13% (середня - 9,01%); 6 місяців – від 5,5 до 14,5% (середня – 10,65%); 12 місяців – від 8 до 15,5% (середня - 11,98%).

За вкладами в доларах США ставки такі: на термін 1 місяць – від 1,5 до 5,75% річних (середня - 3,49%); 3 місяці – від 2,1 до 7,75% (середня – 4,79%); 6 місяців – від 2,15 до 8,25% (середня - 5,48%); 12 місяців – від 2,85 до 8,75% (середня - 6,12%). За вкладами в євровалюті ставки такі: на 1 місяць – від 0,5 до 4,5% річних (середня - 2,22%); 3 місяці – від 0,7 до 6,75% річних (середня - 3,13%); на 6 місяців – від 1 до 7,25% (середня – 3,60%); 12 місяців – від 1,4 до 7,75% (середня - 4,18%).