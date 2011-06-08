Столичні податківці збільшили перерахування до зведеного бюджету на 78%

У січні-травні 2011 року столичні податківці перерахували до зведеного бюджету 34,714 млрд. грн. податків і зборів, що на 78,3%, або на 15,24 млрд. грн., більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державної податкової служби України в Києві.

За 5 місяців столичні податківці перерахували до державного бюджету 31,347 млрд. грн. Приріст до показників минулого року становить 90,6%, або 14,902 млрд. грн.

Найбільше зростання до показників відповідного періоду минулого року досягнуто з податку на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів - зростання в 2,7 рази (+11,073 млрд. грн.); податку на прибуток підприємств - зростання на 37,7% ( +1,643 млрд. грн.); акцизного податку з вироблених в Україні товарів - зростання на 28,5% (+314,224 млн. грн.); збору за використання радіочастотного ресурсу - зростання в 4,6 рази (+224,757 млн. грн. ); рентної плати за транзитне транспортування природного газу - зростання на 60,8% (+556,627 млн. грн.); збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - зростання на 27,6% (+ 148,687 млн. грн.).

До бюджету Києва в січні-травні 2011 року платниками податків столиці сплачено 3,367 млрд. грн. податків і зборів, що на 11,2%, або на 337,824 млн. грн., більше, в порівнянні з аналогічними даними минулого року.