Мінфін розмістив ОВДП на суму 484,9 млн. грн.

Міністерство фінансів України у вівторок, 7 червня, розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 484 млн. 946,5 тис. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, були розміщені облігації з терміном погашення 6 червня 2012 року на суму 134,38 млн. грн. з дохідністю 7,95% й облігації з терміном погашення 30 квітня 2014 року з дохідністю 10,1%.

Довідка УНІАН. За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Загалом у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України», банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.