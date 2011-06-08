Рахункова палата: Мінсоцполітики неефективно використовувало кредитні кошти МБРР

Рахункова палата виявила неефективне використання кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР) з боку Міністерства соціальної політики.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Рахункової палати.

Зокрема, в повідомленні палати наголошується, що замість 2,5 років, передбачених кредитним договором, уже 5 років Мінсоцполітики виконує проект із вдосконалення системи соціальної допомоги. Сума з кредиту становить 100 млн. дол. Проект спрямований на впровадження у всіх місцевих управліннях праці й соціального захисту сучасної єдиної технології прийому громадян, передбачає спрощення процедури звернення людей за призначенням усіх видів соцдопомоги і поліпшення умов роботи соціальних установ. Для цього планувалося відремонтувати приміщення, здійснити їх технічне переоснащення із запровадженням спеціальної інформаційно-аналітичної системи.

«Розглянувши результати аудиту ефективності використання в 2010 році коштів на запровадження цього соціально важливого проекту, колегія Рахункової палати констатувала, що Мінсоцполітики спільно з Мінекономрозвитку (координатором з реалізації проектів, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями), Мінфіном і держказначейством не забезпечило своєчасного виконання запланованих заходів у рамках його реалізації», - наголошується в повідомленні. Зокрема, не було дотримано графіків фінансування заходів проекту і планів асигнувань із спеціального фонду держбюджету. Тому міжнародні кошти повністю не освоєні, а освоєні – не дали ефективного результату.

«Крім того, виявлене нагромадження кредиторської заборгованості в сумі 44 млн. грн. Мінфін і держказначейство не забезпечили повного і своєчасного фінансування заходів проекту відповідно до передбачених обсягів і термінів. Як результат, наприкінці 2010 року на рахунках органів держказначейства зосереджено понад 6 млн. грн. неосвоєних коштів позики», - відзначають у Рахунковій палаті.

Упродовж 2005-2009 рр. освоєння коштів позики становило близько 20%, в 2010 році обсяги використання ресурсів виросли до 52,6%, проте проект не був завершений своєчасно.

На початок 2011 року ремонти за рахунок позики виконано в 70% місцевих управлінь праці. Натомість 100-процентна готовність обласних і районних підрозділів Мінсоцполітики до роботи в умовах єдиної технології прийому громадян не досягнуто в жодному регіоні.

Із запланованих на 2010 рік 25 договорів на виконання проекту укладено лише 11, до того ж із затримкою в середньому на 5 місяців. Із затримкою почато закупівлю належного устаткування для місцевих управлінь праці, а передбачене в 2010 році технічне переоснащення приміщень для прийому громадян управлінь праці не завершено.

На реалізацію проекту в 2010 році було спрямовано 451 млн. грн., проте невикористаними залишилися 154 млн. грн. «В результаті незадовільного виконання проекту впровадження інформаційно-аналітичної системи соцзахисту у всіх органах праці України відкладено, а навчання фахівців для роботи з цим програмним забезпеченням і за єдиною технологією взагалі відмінено», - наголошується в повідомленні. Більше того – частина фахівців з питань надання соцдопомоги, яких було навчено за кошти позики, або звільнилися, або вийшли на пенсію.

Мінсоцполітики не змогло вкластися в строк виконання завдань проекту, накопичених за попередні роки, тому в 2010 році ініціювало чергове перенесення, вже втретє, терміну завершення проекту ще на 1,5 роки.

Голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО відзначив: «…Навіть у столиці проект не завершили. А кредит вже час віддавати, плюс комісійні – загалом набігає майже 1 млрд. грн. Міжнародні кошти узяли під потрібну соціально важливу справу, плани створили благородні. Світовий банк взявся допомогти кредитами і грантами. А ми бездарно, безгосподарно розбазарюємо фінанси».