Внаслідок корупції суспільство щороку втрачає 20 млрд. грн. - Янукович

Внаслідок корупції суспільство щороку втрачає 20 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні, виступаючи на засіданні Національного антикорупційного комітету.

«Ми з вами добре знаємо, що корупція перетворилася в Україні на спосіб існування бюрократичного апарату і є причиною масштабної тінізації економіки, несе загрозу безпеці нашої країни. Розкрадання коштів та стратегічних ресурсів України, землі, надр – це стало постійною новиною в нашій державі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що корупція є гальмом модернізації України та перешкодою політичного курсу України.

За словами глави держави, через корупційні оборудки, за різними підрахунками, у сфері державних закупівель держава втрачає до 10-15% коштів бюджету, а це 4-7 млрд. доларів. «За даними Рахункової палати, минулого року збитки держави сягали у сфері держзакупівель близько 10 млрд. грн.», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив побажання, аби при виявленні корупційних дій ті особи, які скоїли цей злочин, віддали державі утричі більше. «Ми врешті-решт повинні як мінімум повертати державі те, що вкрали злочинці, через механізми законів. А в деяких країнах приймаються певні закони, які збільшують ці суми у два, а то і в три рази для того, щоб покарати злочинців, які крадуть. Якщо вкрав, то нехай втричі більше платить», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, постукавши при цьому по столу.