Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9860/7,9915 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями - 7,9890/7,9950, на 12:00 звузився спред 7,9890/7,9905. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях - 7,9860/7,9915 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2883/0,2887, на 12:00 ціни знизилися до 0,2878/0,2881. На момент закриття торгів збільшилися до рівня 0,2880/0,2883. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 27,7600 (+0,0100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4684/1,4686, а на 15:00 впали до 1,4628/1,4630. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 11,7235/11,7345, на 12:00 ціни пішли вниз 11,7025/11,7105. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 11,6765/11,6905.