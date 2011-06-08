Бюджет ПФ отримав 53,206 млрд. грн. власних надходжень

У січні-травні 2011 року бюджет Пенсійного фонду (ПФ) отримав 53,206 млрд. грн. власних коштів, план надходжень виконано на 102,9%.

Як повідомляє департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це повідомив голова Правління Пенсійного фонду Борис ЗАЙЧУК.

За його словами, зростання надходжень досягнуто завдяки декільком чинникам. «У першу чергу - це збільшення в січні-травні 2011 року фонду заробітної плати на 116,4%, внаслідок чого страхові внески зросли на 7,325 млрд. грн. Крім того, збільшилися надходження від підприємств вугільної галузі», - зазначив він.

При цьому голова правління ПФ підкреслив, що, завдяки рішенню уряду щодо скасування мораторію на сплату внесків, за п`ять місяців нинішнього року вдалося отримати від вугільної галузі 1,524 млрд. грн., що на 734,5 млн. грн. більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Інший позитивний чинник - впровадження обов`язкової щомісячної сплати єдиного соціального внеску фізичними особами-підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Надходження від цієї категорії страхувальників зросли в 3,5 раза», - констатував Б.ЗАЙЧУК.