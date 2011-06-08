Брюссель. Європарламент виступив за приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в прийнятій сьогодні Європарламентом у Страсбурзі доповіді Карлоса КОЕЛЬО (група народних партій, Португалія).

Доповідь підтримали 487 депутатів, висловилися проти – 77, утрималися – 29.

У прийнятому сьогодні документі зазначається, що Румунія та Болгарія виконали всі необхідні вимоги для приєднання до Шенгенської угоди, хоча деякі питання, що вимагають додаткового контролю, все ще залишаються.

Депутати також висловилися за проведення низки заходів у зоні між Грецією, Туреччиною та Болгарією для посилення охорони кордону на цій ділянці.

Позитивну думку Європарламенту щодо готовності Румунії та Болгарії приєднатися до Шенгену буде передано на розгляд Ради міністрів із питань юстиції та внутрішніх справ ЄС. Найближче засідання цієї ради відбудеться 9-10 червня у Люксембурзі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2010 року Франція та Німеччина активно висловилися проти приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської угоди до тих пір, поки в країнах не буде вирішена проблема корупції. Представники Болгарії та Румунії в свою чергу розкритикували таку позицію.

Шенгенська угода – міжнародний договір, який ліквідовує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування розповсюджується на громадян країн-членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє цей договір.

До складу країн-учасниць Шенгенського договору зараз входять 22 країни-члена Євросоюзу: Австрія, Бельгія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія. До Шенгенської зони також відносяться Ісландія, Норвегія та Швейцарія.