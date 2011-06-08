Перелік резонансних корупційних справ оприлюднять?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне оприлюднити перелік резонансних корупційних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні, виступаючи на засіданні Національного антикорупційного комітету.

«Ми не повинні залишати поза увагою злочини, які останнім часом є резонансними в нашій країні. І треба найближчим часом зробити такий перелік резонансних справ – там, де фігурують великі суми, які вкрадені у країни. Треба, щоб люди знали про це», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що влада повинна публічно доповідати суспільству про розслідування цих резонансних справ і «як повертаємо кошти платників податків».

Глава держави звернув увагу, що закон про засади запобігання і протидії корупції передбачає необхідність ухвалення Президентом, урядом, Міністерством юстиції низки підзаконних актів. В.ЯНУКОВИЧ наголосив на необхідності невідкладного прийняття цих документів.

Він також наголосив на необхідності боротьби з корупцією у правоохоронних органах. «Зазначені органи як ніхто інший повинні боротися з корупцією, а не поширювати її у своїх лавах», - наголосив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ доручив голові Служби безпеки України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ спільно з генеральним прокурором Віктором ПШОНКОЮ «задіяти відповідний механізм для припинення подібних дій». «Це окрема тема, і дуже важлива. Як показує практика, ефективним методом виявлення фактів корупції в органах державної влади є запровадження телефонів довіри, за якими кожний громадянин має можливість повідомити про корупцію в компетентний відповідний орган», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він наголосив, що доручає генпрокурору В.ПШОНЦІ та голові СБУ В.ХОРОШКОВСЬКОМУ опрацювати питання щодо запровадження у своїх відомствах телефонів довіри для можливості своєчасного отримання та оперативного реагування на факти корупції.