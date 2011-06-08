Янукович планує ухвалити Національну стратегію щодо запобігання корупції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує ухвалити Національну стратегію щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2014 роки.

Як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України, про це сказав виконавчий секретар Національного антикорупційного комітету при Президентові України, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, наразі триває підготовка відповідного указу Президента.

Прес-служба також повідомляє, що сьогодні на засіданні Національного антикорупційного комітету О.ЛАВРИНОВИЧ пообіцяв, що уся законодавча база в державі буде приведена у відповідність до нещодавно ухваленого Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції». Міністр юстиції назвав це першочерговим завданням .

За словам О.ЛАВРИНОВИЧА, одним із головних шляхів вирішення цього питання є розроблення відповідного комплексного законопроекту. На думку міністра, його прийняття дозволить усунути наявну нині конкуренцію норм. Робота над цим законопроектом, повідомив О.ЛАВРИНОВИЧ, вже розпочалася в Міністерстві юстиції.

«Запорукою настання очікуваних від реформ результатів є не лише прийняття законів, а й забезпечення ефективної їх реалізації. Щодо цього закону, це особливо важливо», - зазначив він.