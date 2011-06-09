Міліція зобов"язана звертатися до суду щодо санкцій через заборону грального бізнесу
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні».
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 19 травня Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні”.
Даним законом внесені зміни до Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні". Зокрема, викладено в новій редакції визначення гральний бізнес - діяльність, пов’язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування серверу.
Крім того дано нове визначення азартна гра – будь-яка гра, обов’язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.
Крім того внесено зміни до Закону України "Про міліцію". Цими змінами передбачено, що міліція відповідно до своїх завдань зобов`язана звертатися до суду з позовом про застосування фінансових санкцій, пов’язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України.