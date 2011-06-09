Сьогодні євро спробує скоректуватися щодо долара - експерт

На торгах у четвер, 9 червня, європейська валюта спробує скоректуватися щодо долара США, аби нівелювати падіння в середу, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, основні цілі для корекції - опір 1,4615 і 1,4645. До рішення Банку Англії фунт/долар буде торгуватися в діапазоні 1,6350-1,6400. Пари долар/франк і долар/ієна будуть рухатися в діапазонах 0,8340-0,8400 і 79,60-80,00, відповідно.

Як відзначають аналітики, основними подіями четверга стануть рішення щодо монетарної політики ЄЦБ і Банку Англії.