Міжбанк: відкриття торгів - 7,9895/7,9950 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9895/7,9950 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту становили 0,2883/87, котирування з євро-гривні пішли вниз – до 11,6950/11,7045. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися до 1,4640/42 (середа — 1,4684/86).

В середу Нацбанк вийшов на ринок з продажем долара за курсом 7,9890.