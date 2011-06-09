«Укравтодор» цього року повинен виплатити 4,3 млрд. грн. за кредитами

"Укравтодор" у поточному році повинен здійснити 4,3 млрд. грн. виплат з відшкодування і обслуговування кредитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг «Укравтодор» Володимир ДЕМІШКАН.

«Ми повинні виплатити 4,3 млрд. грн. Це загальна сума і з виплат за кредитами, і з їх обслуговування», - сказав він.

При цьому В.ДЕМІШКАН зазначив, що жодних проблем з виплатами на сьогодні не очікується. «Я не бачу сьогодні жодних проблем», - сказав він.