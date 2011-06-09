«Укравтодор» цього року повинен виплатити 4,3 млрд. грн. за кредитами
13:03, 09 червня 2011Фінанси
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"Укравтодор" у поточному році повинен здійснити 4,3 млрд. грн. виплат з відшкодування і обслуговування кредитів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг «Укравтодор» Володимир ДЕМІШКАН.
«Ми повинні виплатити 4,3 млрд. грн. Це загальна сума і з виплат за кредитами, і з їх обслуговування», - сказав він.
При цьому В.ДЕМІШКАН зазначив, що жодних проблем з виплатами на сьогодні не очікується. «Я не бачу сьогодні жодних проблем», - сказав він.
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