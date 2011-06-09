Серед ста найбагатших українців кожний четвертий - з Донецької області

Серед ста найбагатших українців кожний четвертий - виходець з Донецької області і член Партії регіонів.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН головний редактор журналу "Кореспондент" Віталій СИЧ, такі результати щорічного рейтингу ста найбагатших людей України "Золота сотня", який публікує це видання.

За його інформацією, сумарна вартість активів членів Партії регіонів, які перебувають у першій сотні найбагатших українців, становить 32 млрд. дол., що, наприклад, у 10 разів більше від сумарного статку членів БЮТ, які входять до сотні. "Ніколи ще жодна політична сила в Україні не була настільки багатшою за інших", - відзначив головній редактор "Кореспондента".

Зокрема, найбагатшим українцем є член Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ, вартість активів якого, відповідно до даних рейтингу, за минулий рік зросла з 17,8 млрд. до 25,6 млрд. дол. Таким чином, як відзначають автори рейтингу, Р.АХМЕТОВ став найбагатшим бізнесменом не лише в Україні, а й на всій території СНД. Наприклад, статки найбагатшої людини Росії Володимира ЛІСІНА оцінюються в 24 млрд. дол.