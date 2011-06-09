Кабмін затвердив фінплан “Турбоатому” з прибутком 236 млн. грн.

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план ВАТ «Турбоатом» з прибутком 236 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова фонду Держмайна Олександр РЯБЧЕНКО.

«Фінплан “Турбоатому” на поточний рік затверджено, прибуток становить 236 млн.», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

Довідка УНІАН. ВАТ "Турбоатом" виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. До структури "Турбоатому" входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.

Управління державною частиною акцій ВАТ "Турбоатом" здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій.