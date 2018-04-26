Казначейство відзвітувало про успіхи уряду. Про проколи “забуло”

На початку червня Державне казначейство оприлюднило дані щодо виконання державного бюджету за перші п’ять місяців 2011 року. Слід зазначити, що уряду є чим пишатись - ситуація з надходженнями та видатками державної скарбниці є найкращою за останні три роки. Мобілізація коштів до держбюджету йде з випередженням. Це дає підстави сподіватись, що вперше за останні декілька років бюджет по доходам може бути не тільки виконаний, а навіть перевиконаний.

Доходи

Згідно з даними Держказначейства:

У січні-травні 2011 року до державного бюджету надійшло 118988,2 млн. грн. (із урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету), що на 25152,2 млн. грн., або на 26,8% більше, ніж за відповідний період 2010 року.

За січень-квітень 2011 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 89808,3 млн. грн., в травні - 29179,9 млн. грн. Відповідно до держбюджету, до Держказначейства має надійти 285072,8 млн. грн. З огляду на це можна підрахувати, що виконання планових показників за перші 5 місяців року становило 41,7%.

До загального фонду державного бюджету у січні-травні 2011 року надійшло 103570,4 млн. грн., що на 28784,3 млн. грн., або на 38,5% більше за відповідний показник 2010 року. У січні-квітні до загального фонду держбюджету надійшло 77210,6 млн. грн., це означає - в травні мобілізовано 26359,8 млн. грн. З урахуванням річного плану 239630,3 млн. грн. виконання становить 43,2% від річного показника.

Податкових надходжень до загального фонду державного бюджету за звітний період надійшло 96818,3 млн. грн., або 44,4% плану на 2011 рік. Це можна вважати суттєвим перевиконанням, бо за сталою практикою, більше надходжень до держбюджету слід очікувати в другій половині року, коли йде збирання врожаю сільгоспродукції.

Трохи гіршою є ситуація з неподатковими надходженнями. В січні-травні поточного року до загального фонду надійшло 5611,7 млн. грн., тобто лише 29,9% річного плану.

До спеціального фонду державного бюджету за січень-травень надійшло 15417,8 млн. грн., що становить 33,9% річного плану.

Очевидним позитивом можна також вважати суттєве покращення ситуації з відшкодуванням податку на додану вартість. У січні-травні 2011 року органами Державного казначейства відшкодовано з бюджету 16663,6 млн. грн. Це - 44,4% річного плану.

У той же час, необхідно розуміти, що покращення рівня мобілізації коштів до держбюджету певною мірою пов`язано з суттєвим зростанням цін. Очевидно, що показник інфляції буде значно вище, ніж передбачалось урядом та Національним банком. На сьогодні експерти сходяться на думці, що за підсумками року індекс споживчих цін становитиме 13-13,5%. А держбюджет розраховувався, виходячи з рівня інфляції 8,9%.

Також слід зазначити, що уряд має певні можливості для прикрашування реальних даних щодо надходжень до держбюджету. Для того, аби ситуація виглядала справді реальною, Кабмін мав би повідомляти про обсяг переплати по податку на прибуток та зменшення/збільшення цього показника за даними на початок року. Залишається також “закритою” ситуація з відшкодуванням ПДВ в частині фактичної поточної та простроченої заборгованості бюджету. Ці данні безперечно є в уряді, але як і в попередні роки він намагатиметься цю інформацію приховувати. Ймовірно, що представникам ЗМІ та експертам є сенс, користуючись правами, які надав громадянам Закон «Про доступ до публічної інформації», щомісячно “бомбардувати” Кабмін запитами щодо цього питання, примушуючи його звітувати про свою діяльність в більш прозорий спосіб.

Видатки

Покращення динаміки надходжень коштів до державного бюджету сприяє і більш повному виконанню видаткової частини держскарбниці. Хоча ситуація з видатками залишається менш оптимістичною, ніж з доходами. Певною мірою, схоже, це пов’язано з тим, що уряд обережний в оцінці загальної економічної ситуації в Україні та на міжнародних ринках в другому півріччі поточного року.

Так, на 1 червня видатки по загальному фонду (з урахуванням видатків на обслуговування державного боргу (7663,2 млн. грн.) та міжбюджетних трансфертів – (34179,7 млн. грн.) складають 110135,1 млн. грн., тобто 39,3% річного показника.

Аналізуючи ситуацію з витратами на обслуговування державного боргу та державними запозиченнями, варто привернути увагу на два показники. По-перше, згідно з розписом фінансування загального фонду державного бюджету на січень-травень 2011 року, запозичення передбачались у розмірі 50975,5 млн. грн. В той же час, на 30 травня до держбюджету надійшло 37567,7 млн. грн. (у т.ч. по внутрішньому напрямку – 24875,0 млн. грн., по зовнішньому – 12692,7 млн. грн.), що на 13407,8 млн. грн. менше плану. Враховуючи, що станом на 1 червня 2011 року на коррахунку Казначейства в Нацбанку знаходилось 17,2 млрд. Грн., уряд може собі дозволити не робити зайвих запозичень та зайвих витрат.

Привертає до себе увагу вкрай погана ситуація з погашенням заборгованості перед державним бюджетом підприємств-позичальників за іноземними кредитами, залученими під державні гарантії та за субкредитними угодами, укладеними в рамках спільних проектів із Світовим банком та Європейським банком реконструкції і розвитку.

Так, помісячним розписом повернути кредити на січень-травень 2011 року передбачено на загальну суму 1877,5 млн. грн. А станом на 30 травня до загального фонду державного бюджету надійшло лише 256,6 млн. грн., що на 1620,9 млн. грн. менше - 13,7%.

Головне - доцільніше витратити додаткові надходження

На завершення аналізу виконання держбюджету за п’ять місяців зупинимось на питанні бюджетної політики у другому півріччі 2011 року.

Очевидно, що уряд небезпідставно розраховує на подальше покращення ситуації з мобілізацією коштів до державної скарбниці. Це дає йому змогу подати до парламенту пропозиції щодо внесення змін в бік збільшення видаткової частини держбюджету. Найбільш ймовірним (хоча і найбільш передбачуваним) буде спроба збільшити соціальні видатки. Чим далі, тим більше політика влади спрямовується на підготовку до парламентських виборів в 2012 році і відповідну обробку виборців. В той же час, це реально може спровокувати ще більш значне зростання споживчих цін до кінця поточного року, ніж очікують експерти. Крім того, таке рішення запустить розвиток країни по тому ж колу, по якому ми бігаємо всі 20 років української незалежності. Хотілося б сподіватись, що події в світі змусять Президента та уряд відрізнятись від попередників. Адже всі додаткові надходження варто спрямовувати на заходи з енергозбереження. Це особливо актуально з урахуванням ймовірного подальшого зростанням цін на енергоносії в усьому світі. До того ж це ще й інструмент збільшення обсягу виконаних робіт, зростання доходів підприємницьких структур та найманих працівників.

Уряду було б варто якнайшвидше розпочати підготовку до зимового періоду як на центральному, так і регіональному рівнях. Ні для кого не секрет, що заміни та утеплення потребує більша частина тепло- та водомереж. Все це може доволі швидко окупитись, забезпечуючи суттєве скорочення видатків державного та місцевих бюджетів вже з 2012 року.

Чи вистачить нашим можновладцям державної мудрості, відповідальності та далекоглядності покажуть вже найближчі місяці.

Борис Кушнірук