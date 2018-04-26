НБУ змінює емісійну схему - облігації Нафтогазу вперше викупив приватний банк

«Нафтогазу», схоже, стає все важче переводити в готівку облігації внутрішньої державної позики, випуском яких Кабінет міністрів вирішив збільшити капітал НАК. Ці оборотні кошти необхідні компанії для розрахунків за поставлений в Україну російський газ. Про проблеми з ОВДП говорить той факт, що в квітні «Нафтогаз» вперше продав їх приватній фінустанові - «Дельта Банку», який, мабуть, на цій угоді непогано заробить. Раніше кошти для газових розрахунків залучалися шляхом подібних операцій з держбанками - «Ощадбанком» і «Укрексімбанком».

Через практично місяць, 26 травня, на веб-порталі «Державні закупівлі» було оприлюднено оголошення «Нафтогазу» про проведення тендерної процедури закупівлі облігацій (зворотного викупу), згідно із законодавством. Іншими словами, йдеться про ОВДП, продані «Дельта Банку». Незважаючи на дотримання виписаних норм, залишається питання - що на ділі означає дана угода державного нафтогазового монополіста з приватним банком?

Почнемо спочатку. Згідно з «Обгрунтуванням застосування процедури закупівлі в одного учасника», для збалансування фінансових потоків «Нафтогаз» 20 квітня ц.р. звернувся до 38 найбільших за розміром власного капіталу вітчизняних банків (перші дві групи банків згідно з даними сайту НБУ) із клопотанням до 26 квітня ц.р. надати свої пропозиції стосовно викупу ОВДП.

Однак, до зазначеного терміну були отримані відповіді лише від двох банків: «Ощадбанк» повідомив, що не має можливості викупити ОВДП, а ось «Дельта Банк» поінформував про готовність укласти угоду 28 квітня.

При продажу ОВДП йшлося про суму 5 млрд грн., ціна пропозиції для викупу значно вища. Фактично «Дельта Банк» заробить 207,4 млн. грн. Крім того, варто врахувати, що на серпень-вересень 2011 р. заплановані виплати купонного доходу за вказаними держоблагаціями.

У чому ризики і в чому вигода і для кого? Все просто - якщо «Нафтогаз» до серпня не викупить цінні папери, то «Дельта Банк» отримає додатково понад 210 млн. грн. купонного доходу.

Участь «Дельта Банку» в операціях з ОВДП «Нафтогазу» стала для експертів несподіванкою, але тільки в частині готовності банку знайти значний ресурс для викупу держоблігацій. При цьому існує думка, що в цій історії не обійшлося без держфінустанов.

Як відзначає фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса, «участь «Дельта Банку» в операції з «Нафтогазом» стала сюрпризом для всього ринку. Водночас, не можна стверджувати однозначно, що в цій схемі не був задіяний один з державних банків. Ми не можемо сказати, звідки отримав фінансування сам «Дельта Банк» для проведення такої операції і цілком ймовірно, що кошти він отримав у одного з держбанків».

Між тим, за словами начальника відділу аналізу фінансових ринків АБ «ІНГ Банк Україна» Олександра Печеріцина, «уряд і держкомпанії давно мали намір залучати приватні банки до купівлі держоблігацій, які направляються на поповнення капіталу держкомпаній. Тому в даному аспекті така покупка не є дивною, але є дещо несподіваною в частині готовності банку купити ці цінні папери».

На думку С.Фурси, бажання уряду залучити приватні банки для операцій з «капіталізаційними ОВДП» цілком зрозуміле, адже це дозволить зняти навантаження з держбанків, перш за все з «Ощадбанку».

«Укрексімбанк» традиційно тримається осторонь від «Нафтогазу» і уряд не поспішає підвищувати його ризики. Разом з тим, «Ощадбанк» вже занадто включений в операції з НАК і подальше залучення негативно позначиться на сприйнятті ризику банку зовнішніми інвесторами», - вважає С.Фурса.

Крім того, як відзначає керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко, залучення приватних банків до викупу ОВДП дозволило б Нацбанку відійти від емісійної схеми, яка існувала при переведенні в готівку держпаперів через «Ощадбанк» і «Укрексімбанк», шляхом використання механізму рефінансування.

«Зараз основне завдання НБУ не збільшувати грошову масу, а залучати гроші з банківської системи. Мабуть, ситуація з «Дельта Банком» є першим реальним прикладом, що будуть спроби знайти вільний ресурс у приватних банків», - підкреслив М.Івченко.

Що стосується "Дельта Банку", то офіційні релізи не були оприлюднені ні, власне, стосовно угоди, ні зокрема, про джерела ресурсів для викупу ОВДП.

І все ж досить дивно, що з 38 найбільших банків, яким «Нафтогаз» направив пропозицію, відповіли НАК тільки два. Серед можливих причин відсутності пропозицій експерти називають: орієнтир на інші напрями інвестування, відсутність значних ресурсів, а також певні попередні домовленості. Останнє більш схоже на правду...



Сава Алєксєєв (УНІАН)