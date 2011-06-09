Міжбанк: закриття торгів - 7,9870/7,9920 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9895/7,9950, до 12:00 звузився спред - 7,9895/7,9915. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9870/7,9920 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2883/0,2887, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2882/0,2885. На час закриття торгів знизилися - 0,2881/0,2883.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 27,7175 (-0,0425).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4575/1,4645.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,6950/11,7045, до 12:00 ціни пішли вниз - 11,6840/11,6930. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 11,6610/11,6745.