Народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина), голова Комітету Верховної Ради України з промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА пропонує застосувати грузинський досвід реформування дозвільної системи – чинну демонтувати повністю і на «чистому полі» побудувати абсолютно нову систему.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявила під час круглого столу «Стан упровадження законодавства, спрямованого на спрощення умов ведення бізнесу».

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «незважаючи на прийняті в 2011 році закони з дерегулювання, Україна не наблизилася до мети створення здорової, конкурентної економіки і розвитку вільного ринку. За усієї кількості прийнятих корисних законів система залишилася така сама. Дозвільна система як була «доїльним апаратом», так і залишається, про що говорять всі міжнародні рейтинги».

За її словами, за рідкісним винятком, дозвільні центри, які могли б істотно полегшити взаємодію бізнесу з органами влади, сьогодні не працюють ефективно. За інформацією Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, в Україні діє 681 дозвільний центр, які в першому кварталі надали громадянам 104672 консультацій. У середньому в дозвільних центрах в одній області надається 43 консультації, а також реєструється 1,3 підприємця на день.

Н.КОРОЛЕВСЬКА переконана, що держава не зацікавлена у скороченні кількості дозволів. За її даними, у 2000 році платні послуги державних органів принесли до державного бюджету 5 млрд. грн., а в бюджеті на 2011 рік закладено понад 17 млрд. грн. «Це означає, що держава зацікавлена збільшувати кількість довідок і дозволів з метою наповнення прибуткової частини бюджету. Саме це ми і спостерігаємо сьогодні», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Економіку контролює величезний бюрократичний апарат, який чинить колосальний тиск на людей справи», - підкреслила народний депутат. На її думку, для реформування системи, що склалася, не достатньо «точкових» законодавчих змін. «Необхідно переходити до радикальних заходів», - вважає Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як приклад таких заходів народний депутат навела грузинський досвід, коли дозвільна система була повністю демонтована, і на «чистому полі» була створена абсолютно нова система.

Окрім цього, Н.КОРОЛЕВСЬКА наполягає на введенні принципу дзеркальної відповідальності держави і громадян. «Підприємець, який неправильно склав декларацію, відповідає за помилку своїми коштами. Так само і бюрократи мають персонально відповідати за ті рішення, які перешкоджають підприємницькій діяльності», - наголосила вона. Відповідний законопроект Н.КОРОЛЕВСЬКА зареєструвала у Верховній Раді.

Також народний депутат пообіцяла внести законопроект про скасування кримінальної відповідальності за порушення при веденні господарської діяльності, оскільки кримінальні справи масово використовуються як інструмент тиску на підприємців. Рішення про розробку такої ініціативи було ухвалене на черговому засіданні Ради підприємців України, співголовою якого є Н.КОРОЛЕВСЬКА.