Коломойський і Боголюбов зменшили частки у капіталі «Приватбанку». Тор-менеджмент збільшив

Основні акціонери «ПриватБанку» (м. Дніпропетровськ) - Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ - зменшили свою пряму участь у статутному капіталі банку.

Згідно з повідомленням, переданому агентству УНІАН, пакети акцій банку, що належать двом фізичним особам, скоротилися до 45,069997% статутного капіталу і 44,999998% відповідно. При цьому, на 1 квітня т.г. І.КОЛОМОЙСЬКИЙ володів 49,154% статутного капіталу банку, а Г.БОГОЛЮБОВ - 49,027%. Сумарний пакет акцій, який належить І.КОЛОМОЙСЬКОМУ і Г.БОГОЛЮБОВУ, зменшився з 98,181% (на 1 квітня 2011 року) до 90,069995% (на 7 червня 2011 року).

При цьому повідомляється, що сумарний пакет акцій «ПриватБанку», що належить членам правління фінустанови, збільшився з 1,182% (на 5 лютого 2010 року - дата попереднього внесення змін до складу правління банку - тоді до складу правління входило 15 чоловік, але не всі володіли акціями банку) до 7,45% (на 7 червня 2011 року - 16 чоловік).

Зокрема, пакет акцій банку, який належить голові правління Олександру ДУБІЛЕТУ, збільшився з 0,404% (на 5 лютого 2010 року) до 3% (на 7 червня 2011 року); члену правління - генеральному заступнику голови правління Юрію ПІКУШУ - з 0,202% до 0,4%; члену правління - першому заступнику голови правління Тимуру НОВІКОВУ - з 0,101% до 1,5%; члену правління - першому заступнику голови правління Володимиру ЯЦЕНКУ - з 0,101% до 0,4%; члену правління - першому заступнику голови правління Микиті ВОЛКОВУ - з 0,051% до 0,3%; члену правління - заступнику голови правління Олегу ГОРОХОВСЬКОМУ - до 0,25% (раніше не володів акціями банку); члену правління - заступнику голови правління Володимиру ЗАВОРОТНЬОМУ - з 0,101% до 0,4%; члену правління - заступнику голови правління Тетяні ГУРЄВІЙ - з 0,101% до 0,3%; члену правління - заступнику голови правління Юрію КАНДАУРОВУ - до 0,2% (раніше акціями банку не володів); члену правління - заступнику голови правління Любові ЧМОНІ - з 0,020% до 0,3%; члену правління - головному бухгалтеру Любові КОРОТІНІЙ - з 0,101% до 0,2%; члену правління - заступнику голови правління Людмилі ШМАЛЬЧЕНКО - до 0,2% (раніше акціями банку не володіла); члену правління - заступнику голови правління Олександру ВИТЯЗЮ - до 0,1% (раніше акціями банку не володів); члену правління - заступнику голови правління Станіславу КРИЖАНОВСЬКОМУ - до 0,1% (раніше акціями банку не володів).

Як повідомляв УНІАН, у квітні ц.р. акціонери «ПриватБанку» вирішили збільшити статутний капітал за рахунок реінвестиції дивідендів на 1,3 млрд. грн. - до 10,16 млрд. грн.

ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2011 року активи банку становили 128,361 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 111,470 млрд. грн., зобов`язання – 116,034 млрд. грн., власний капітал – 12,326 млрд. грн., статутний капітал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» у I кварталі 2011 року одержав чистий прибуток у розмірі 434,654 млн. грн.