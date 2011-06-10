Янукович доручив перевірити законність роботи комерційних фірм при держструктурах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Генеральній прокуратурі разом з Кабінетом міністрів перевірити законність роботи комерційних фірм при державних структурах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні у Києві на засіданні Комітету з економічних реформ.

Президент зауважив, що сьогодні у державі немає чіткого розуміння кількості адміністративних послуг і того, які структури мають чи можуть їх надавати.

Звертаючись до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, присутнього на засіданні, В.ЯНУКОВИЧ запитав, коли буде припинено практику утримання державним коштом підприємств, які створені різними відомствами. В.ЯНУКОВИЧ додав, що більшість таких фірм проводять корупційні дії.

У відповідь М.АЗАРОВ сказав, що з 1 січня поточного року більшість таких структур мали бути ліквідовані, тому, за словами прем’єра, органи прокуратури мають перевірити, на яких підставах працюють існуючі сьогодні подібні фірми.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, зауважив, що державні структури, які створили подібні посередницькі компанії, фінансуються з державного бюджету і при цьому ще змушують громадян додаткового платити за надання різноманітних послуг. Він додав, що велика кількість таких послуг є “надуманими”.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ звернувся до присутнього на засіданні генерального прокурора Віктора ПШОНКИ і сказав: “Будемо спонукати Генеральну прокуратуру зробити ретельний аналіз разом з Кабінетом міністрів, хто зараз стимулює цю систему і хто створює спротив”.