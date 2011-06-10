«ПриватБанк» збільшив склад правління до 16 осіб
ПАТ КБ «ПриватБанк» збільшив склад правління до 16 осіб: до складу правління введено Дмитра ДУБІЛЕТА (сина голови правління банку — Олександра ДУБІЛЕТА).
Про це повідомляється в офіційному Інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.
Згідно з повідомленням, відповідне рішення ухвалено наглядовою радою банку 7 червня 2011 року.
За інформацією банку, сьогодні до складу правління входять:
голова правління банку О.ДУБІЛЕТ,
член правління – генеральний заступник голови правління Юрій ПІКУШ,
член правління — перший заступник голови правління Тимур НОВИКОВ,
член правління — перший заступник голови правління Володимир ЯЦЕНКО,
член правління — перший заступник голови правління Микита ВОЛКОВ,
член правління — заступник голови правління Олег ГОРОХОВСЬКИЙ,
член правління — заступник голови правління Володимир ЗАВОРОТНИЙ,
член правління — заступник голови правління Тетяна ГУРЬЄВА,
член правління — заступник голови правління Юрій КАНДАУРОВ,
член правління — заступник голови правління Любов ЧМОНА,
член правління — головний бухгалтер Любов КОРОТУНА,
член правління — заступник голови правління Людмила ШМАЛЬЧЕНКО,
член правління — заступник голови правління Олександр ВИТЯЗЬ,
член правління — заступник голови правління Станіслав КРИЖАНІВСЬКИЙ,
член правління — начальник департаменту фінансового моніторингу Ігор ТЕРЬОХІН,
член правління — заступник голови правління Д.ДУБІЛЕТ.
За інформацією банку, сумарний пакет акцій «ПриватБанку», що належить членам правління фінустанови, збільшився з 1,182% (на 5 лютого 2010 року - дата попереднього внесення змін до складу правління банку - тоді до складу правління входило 15 осіб, але не всі володіли акціями банку) — до 7,45% (на 7 червня 2011 року — 16 осіб).
Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.
На 1 квітня 2011 року активи банку становили 128,361 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 111,470 млрд. грн., зобов`язання – 116,034 млрд. грн., власний капітал – 12,326 млрд. грн., статутний капітал – 8,860 млрд. грн.
«ПриватБанк» у I кварталі 2011 року отримав чистий прибуток у розмірі 434,654 млн. грн.
Основними акціонерами «ПриватБанку» на 7 червня 2011 року є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ – 45,069997% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ – 44,999998%.
Сумарний пакет акцій «ПриватБанку», що належить членам правління фінустанови, на 7 червня 2011 року становив 7,45%.