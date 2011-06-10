ПАТ КБ «ПриватБанк» збільшив склад правління до 16 осіб: до складу правління введено Дмитра ДУБІЛЕТА (сина голови правління банку — Олександра ДУБІЛЕТА).

Про це повідомляється в офіційному Інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення ухвалено наглядовою радою банку 7 червня 2011 року.

За інформацією банку, сьогодні до складу правління входять:

голова правління банку О.ДУБІЛЕТ,

член правління – генеральний заступник голови правління Юрій ПІКУШ,

член правління — перший заступник голови правління Тимур НОВИКОВ,

член правління — перший заступник голови правління Володимир ЯЦЕНКО,

член правління — перший заступник голови правління Микита ВОЛКОВ,

член правління — заступник голови правління Олег ГОРОХОВСЬКИЙ,

член правління — заступник голови правління Володимир ЗАВОРОТНИЙ,

член правління — заступник голови правління Тетяна ГУРЬЄВА,

член правління — заступник голови правління Юрій КАНДАУРОВ,

член правління — заступник голови правління Любов ЧМОНА,

член правління — головний бухгалтер Любов КОРОТУНА,

член правління — заступник голови правління Людмила ШМАЛЬЧЕНКО,

член правління — заступник голови правління Олександр ВИТЯЗЬ,

член правління — заступник голови правління Станіслав КРИЖАНІВСЬКИЙ,

член правління — начальник департаменту фінансового моніторингу Ігор ТЕРЬОХІН,

член правління — заступник голови правління Д.ДУБІЛЕТ.

За інформацією банку, сумарний пакет акцій «ПриватБанку», що належить членам правління фінустанови, збільшився з 1,182% (на 5 лютого 2010 року - дата попереднього внесення змін до складу правління банку - тоді до складу правління входило 15 осіб, але не всі володіли акціями банку) — до 7,45% (на 7 червня 2011 року — 16 осіб).

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2011 року активи банку становили 128,361 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 111,470 млрд. грн., зобов`язання – 116,034 млрд. грн., власний капітал – 12,326 млрд. грн., статутний капітал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» у I кварталі 2011 року отримав чистий прибуток у розмірі 434,654 млн. грн.

Основними акціонерами «ПриватБанку» на 7 червня 2011 року є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ – 45,069997% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ – 44,999998%.

Сумарний пакет акцій «ПриватБанку», що належить членам правління фінустанови, на 7 червня 2011 року становив 7,45%.