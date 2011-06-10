Місія МВФ приїде в Україну "в недалекому майбутньому"

В Адміністрації Президента України сподіваються на швидке ухвалення рішення про дату приїзду місії Міжнародного валютного фонду в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

Вона зазначила, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ робить особливий акцент на співпраці з МВФ.

За її інформацією, зараз йдуть технічні консультації про те, коли можуть приїхати представники фонду для з`ясування технічних питань, які передують приїзду формальної місії.

Як сказала І.АКІМОВА, робота з представниками МВФ ведеться постійно, представництво МВФ в Україні перебуває в постійному контакті як з урядом України, так і Національним банком.

«Співпраця триває. Сподіваємося, що в недалекому майбутньому буде прийняте обома сторонами рішення про те, коли може приїхати формальна технічна місія», - сказала І.АКІМОВА.

Нагадаємо, як заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, на сьогодні Україна не має гострої необхідності в грошових коштах Міжнародного валютного фонду.

«Коли ми сьогодні ведемо переговори з МВФ, ми виходимо із ситуації, яка є зараз абсолютно іншою. По-перше, у нас немає жодної потреби негайно одержувати кредити МВФ. У нас достатньо ресурсів, аби самим розплачуватися за своїми зовнішніми зобов`язаннями. Це перше і найголовніше», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з тим, прем`єр наголосив, що співпраця з МВФ триває, Україна проводить зміни в системі тарифного утворення, намагаючись уникнути необхідності підвищення ціни на газ, а також готує проведення зваженої пенсійної реформи.

За його словами, вирішення цих питань є основним у переговорах з МВФ. «Ми зараз проводимо переговори з МВФ і перебуваємо в постійному діалозі, виходячи з цих два складових. Інших питань з МВФ у нас практично немає», - сказав М.АЗАРОВ.