Акімова розповіла, на що сподівається Адміністрація Президента щодо МВФ

В Адміністрації Президента України сподіваються на швидке ухвалення рішення про дату приїзду місії Міжнародного валютного фонду в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

Вона зазначила, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ робить особливий акцент на співпраці з МВФ.

За її інформацією, зараз йдуть технічні консультації про те, коли можуть приїхати представники фонду для з`ясування технічних питань, які передують приїзду формальної місії.

Як сказала І.АКІМОВА, робота з представниками МВФ ведеться постійно, представництво МВФ в Україні перебуває в постійному контакті як з урядом України, так і Національним банком.

«Співпраця триває. Сподіваємося, що в недалекому майбутньому буде прийняте обома сторонами рішення про те, коли може приїхати формальна технічна місія», - сказала І.АКІМОВА.