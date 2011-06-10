Нацбанк розширив доступ до валютного кредитування

Національний банк України розширив доступ до валютного кредитування, змінивши вимоги щодо формування резервів під кредити для виробництва товарів, ціни на які регулюються державою.

Це передбачено постановою НБУ від 31 травня 2011 року № 170, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 6 червня 2011 року № 677/19415. Текст постанови є у розпорядженні УНІАН.

Даною постановою НБУ вніс зміни до Положення про формування резервів для відшкодування можливих втрат від кредитних операцій банків, дозволивши банкам формувати резерви за валютними кредитами виробникам продукції з держрегулюванням цін за тими самими нормативами, що і для кредитів підприємствам, які отримують валютну виручку.

«Банк розраховує резерв за кредитами в інвалюті, наданих позичальникам - господарюючим суб`єктах, за коефіцієнтами резервування 2%, 7%, 25%, 60%, 100%, залежно від категорії кожної окремої операції без оцінки наявності джерел надходжень валютної виручки за умови, що кредит надано для виробництва позичальником товарів, робіт, послуг, за якими здійснюється держрегулювання цін і тарифів, які затверджуються не рідше одного разу на місяць виходячи з офіційного курсу гривні», - зазначається у постанові НБУ.

Документ набере чинності з дня офіційної публікації.