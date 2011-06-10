Міжбанк: закриття торгів - 7,9885/7,9915 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9905/7,9940, на час закриття торгів цінові рівні знизилися - 7,9885/7,9915 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2872/0,2875, на час закриття торгів ціни знизилися до 0,2869/0,2870. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 27,8425 (+0,1275).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4445/1,4550.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,5660/11,5730, на час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вниз - 11,5580/11,5685.