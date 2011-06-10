Податківці виявили 705 фактів проведення азартних ігор через інтернет-зали

Працівники податкової міліції з початку дії Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» встановили 705 фактів проведення азартних ігор через інтернет-зали.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби України, переданому агентству УНІАН.

Так, згідно з повідомленням, у травні цього року в м. Києві працівники податкової міліції припинили діяльність інтернет-клубу, який надавав розважальні послуги. Вилучено 17 гральних автоматів, 10 одиниць комп`ютерного обладнання загальною орієнтовною вартістю 1 млн. 148 тис. грн., а також 3,9 тис. грн., одержані від здійснення протиправної діяльності.

Усього з початку дії Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» вилучено грального обладнання на суму 51,1 млн. грн. В органи внутрішніх справ передано 569 матеріалів для порушення кримінальної справ, складено 68 адміністративних протоколів.

У ДПСУ зазначили, що за заняття гральним бізнесом передбачений штраф у розмірі 8 тис. мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання і переліком до державного бюджету України прибутку (доходу) від такої діяльності.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до ухвалення спеціального закону, який дасть змогу займатися таким бізнесом в спеціально створених зонах.