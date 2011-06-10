Янукович вимагає перевести на казначейські рахунки всі підприємства, що надають адмінпослуги

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає перевести всі підприємства, що надають адміністративні послуги, на казначейські рахунки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА на брифінгу за підсумками засідання Комітету з економічних реформ, яке відбулося сьогодні в Адміністрації Президента.

Вона зазначила, що плату за надання адміністративних послуг на сьогодні беруть державні підприємства, створені як посередники на ринку, і які фактично «служать для викачування грошей з населення і розкладання по кишенях цілком конкретних управлінських структур». У зв`язку з цим, за словами першого заступника глави АП, жорсткою вимогою Президента є переведення всіх підприємств, які матимуть право на надання адміністративних послуг, на казначейські рахунки, і переведення всіх грошей від адміністративних послуг до загального фонду державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Президент України сьогодні, 10 червня, доручив Генеральній прокуратурі разом з Кабінетом міністрів перевірити законність роботи комерційних фірм при державних структурах. Він зазначив, що сьогодні в державі немає чіткого розуміння кількості адміністративних послуг і того, які структури мають або можуть їх надавати.

19 травня в Ужгороді В.ЯНУКОВИЧ заявив про необхідність у 10 разів скоротити кількість підприємств за поданням послуг у дозвільній сфері, уточнивши, що в Україні діє 12 тисяч таких підприємств.

Також 19 травня ц.р. заступник міністра юстиції України Інна ЄМЕЛЬЯНОВА повідомила, що Міністерство юстиції України розробило і направило на розгляд Кабінету міністрів проекти закону "Про адміністративні послуги" і Адміністративно-процедурного кодексу, спрямовані на врегулювання процедури надання адміністративних послуг.

Законодавче врегулювання надання адміністративних послуг є одним із зобов`язань України перед Європейським Союзом і Радою Європи.