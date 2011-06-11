Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що податкова і митна служби будуть реформовані до осені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в ефірі програми «Шустер Live».

"Президент налаштований дуже рішуче і, так сказати, він і мене підштовхує у цьому напрямку щодо реформування податкової та митної служби, тобто тих фіскальних органів, на які зараз надходить багато скарг", - зазначив М.АЗАРОВ.

«Я думаю, ми з цим завданням впораємося, і найближчим часом, до осені, серйозні рішення щодо реформування цих служб будуть зроблені", - додав прем’єр.

Він підкреслив, що після реформування податкова і митна служби будуть працювати на принципах партнерства з бізнесом, а не займатися виключно фіскальними заходами.