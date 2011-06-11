Митну і податкову служби очолить Хорошковський?

Митну і податкову служби можуть об`єднати під керівництвом нинішнього голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

За інформацією газети «Дзеркало тижня. Україна», на даний час у Кабінеті міністрів існує два стратегічні підходи до реформи Державної митної служби і Державної податкової служби України.

Зокрема, існують цілком консервативні проекти, надані самими ДМСУ і ДПС. Але є і абсолютно революційні плани модернізації митниці і податкової шляхом створення єдиного фіскального органу на їх базі.

Очевидно, зазначає видання, що Мінфін з такою об`єднаною митно-податковою службою нинішньому міністру фінансів Федору ЯРОШЕНКУ навряд чи довірять. У кулуарах, як і раніше, кандидатом №1 на цей пост називають В.ХОРОШКОВСЬКОГО.

Таким чином, під егідою Мінфіну може бути створена одна структура, яка наділяється повноваженнями як планування бюджету, контролю всіх фінансових потоків країни, так безпосередньо і виконання поставленого перед собою плану. При цьому газета нагадує, що в рамках адміністративної реформи до складу Мінфіну вже включена Державна фінансова інспекція.

«Обговорення проекту реформ йде не перший місяць, і заходить у глухий кут частково через протистояння між головою СБУ Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ і головою Держмитслужби Ігорем КАЛЄТНІКОМ. Голова податкової - Віталій ЗАХАРЧЕНКО - є ставлеником сина Президента Олександра ЯНУКОВИЧА, і значуще місце він може зберегти за собою хоч у модернізованій податковій, хоч в об`єднаній митно-податковій службі», - пише видання.

Як наголошується у статті, навіть якщо на догоду коаліційним домовленостям і особистим зв`язкам І.КАЛЄТНІК і збереже за собою посаду керівника митниці, то під контролем В.ХОРОШКОВСЬКОГО це керівництво стане чисте номінальним, оскільки перед Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ за контроль фінансових потоків відповідати повинен хтось один.

«Не дивно, що останнім часом відносини між В.ХОРОШКОВСЬКИМ і І.КАЛЄТНІКОМ різко загострилися. Не буде перебільшенням сказати, що СБУ і Держмитслужба ведуть зараз запеклу міжвідомчу війну. У СБУ в даному випадку - куди більші можливості», - підкреслює видання.