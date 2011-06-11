Україна розмістила 5-річні єврооблігації на 1,25 млрд. дол.

Україна розмістила єврооблігації на суму 1,25 млрд. доларів США з дохідністю 6,25% річних і терміном обігу 5 років.

Про це УНІАН повідомили в компанії «ВТБ Капітал», яка займалася розміщенням паперів.

У компанії зазначили, що в операції взяли участь понад 200 інвесторів. Високий попит дав змогу розмістити єврооблігації за ставкою нижче оголошеного орієнтиру дохідності з 6,375% до 6,25% і збільшити обсяг позики з 1 до 1,25 млрд. дол.