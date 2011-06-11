Україна розмістила 5-річні єврооблігації на 1,25 млрд. дол.
18:15, 11 червня 2011Фінанси
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Україна розмістила єврооблігації на суму 1,25 млрд. доларів США з дохідністю 6,25% річних і терміном обігу 5 років.
Про це УНІАН повідомили в компанії «ВТБ Капітал», яка займалася розміщенням паперів.
У компанії зазначили, що в операції взяли участь понад 200 інвесторів. Високий попит дав змогу розмістити єврооблігації за ставкою нижче оголошеного орієнтиру дохідності з 6,375% до 6,25% і збільшити обсяг позики з 1 до 1,25 млрд. дол.
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