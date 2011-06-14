Кількість претендентів на пост глави МВФ скоротилася до двох кандидатур
Рада директорів Міжнародного валютного фонду скоротила кількість претендентів на пост глави організації до двох кандидатур.
Боротьбу за призначення продовжать міністр фінансів Франції Крістін ЛАГАРД і керівник Центробанку Мексики Аугустін КАРСТЕНС, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Відбір кандидатів на пост глави організації розпочався в травні. Спочатку на високий пост претендували представники Ізраїлю, Німеччини, Італії, Туреччини, ПАР, Мексики і Великої Британії
Тепер, коли претендентів залишилося двоє, у МВФ заявляють, що розраховують завершити процедуру вибору нового керівника до 30 червня.
Згідно з правилами, кандидатура глави Міжнародного валютного фонду має бути затверджена виконавчими директорами цієї організації. Вони ж, у свою чергу, призначаються або обираються на цей пост державами - членами МВФ.
Починаючи з 1944 року всі 10 виконавчих директорів МВФ були європейцями, які схильні бачити на посту глави МВФ теж європейця.
Саме тому багато аналітиків прогнозують, що верх візьме француженка К.ЛАГАРД.
Її кандидатура з самого початку обговорення питання про можливу зміну глави МВФ одержала підтримку багатьох європейських політиків.
Місце глави МВФ звільнилося після того, як його колишній керівник Домінік СТРОСС-КАН, якого звинувачено у США в зґвалтуванні і який перебуває під домашнім арештом, добровільно пішов у відставку.