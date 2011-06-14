ЄС планує створювати лише двосторонні ЗВТ із країнами «Східного партнерства» - Фюле

Брюссель. Європейський Союз планує створювати лише двосторонні зони вільної торгівлі з країнами «Східного партнерства».

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив комісар з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

«ЄС зараз веде переговори про глибоку і всебічну зону вільної торгівлі з Україною. На цей момент у нас немає планів створити більш широку зону вільної торгівлі серед кількох країн-учасниць «Східного партнерства», - сказав він.

При цьому комісар відзначив, що метою Євросоюзу і в двосторонніх, і в багатосторонніх відносинах з країнами «Східного партнерства» є скорочення торгових бар`єрів і просування регіональної економічної інтеграції.

Як повідомляв УНІАН, з травня 2009 року ЄС почав програму «Східне партнерство», спрямовану на розвиток відносин з шістьма країнами - східними сусідами ЄС: Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною.

Партнерство припускає створення зон вільної торгівлі між ЄС і країнами - учасницями «Східного партнерства», а також здійснення програм двосторонньої і багатосторонньої співпраці.

25 травня цього року Єврокомісія представила комюніке для Ради ЄС і Європарламенту “Нова відповідь сусідству, що змінюється”, в якому міститься нова стратегія розвитку відносин зі східними сусідами ЄС.