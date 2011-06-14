Держмитслужба збільшила перерахування податків до бюджету на 50%

У січні-травні 2011 року Державна митна служба України перерахувала до Державного бюджету майже 40 млрд. грн. податків, що на 50% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. До бюджету додатково надійшло 8,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова Держслужби Ігор КАЛЄТНІК.

«…При тому що товарооборот України за 5 місяців становив майже 60 млрд. доларів», - додав він.

«Зростання оподаткованого імпорту за 5 місяців становило майже 12%, а зростання надходжень до Держбюджету – більш як 24%. У цілому план Мінфіну за 5 місяців 2011 року перевиконано на 5%», - відзначив І.КАЛЄТНІК.

За його словами, тільки у травні поточного року до Держбюджету надійшло на 1,5 млрд. грн. податків більше, ніж було встановлено Держбюджетом. На думку голови Держмитслужби, у червні динаміка до зростання надходжень зростатиме. «У червні ця динаміка має тенденцію до зростання, і ми чекаємо, що Держмитслужбою буде перераховане близько 10 млрд. грн., що також перевиконає план Мінфіну на 1,5 млрд. грн.», - сказав він.

Також І.КАЛЄТНІК відзначив збільшення умовно нарахованих податків Держмитслужбою. «Якщо у нас оподаткований імпорт становить 20 млрд. доларів, то неоподаткований – 11,3 млрд. доларів. З цих 11,3 млрд. доларів Держмитслужба умовно нарахувала податків близько 19 млрд. грн. Сюди увійшов природний газ (10 млрд. грн.), сюди увійшли лікарські препарати… договір про вільну торгівлю…», - відзначив І.КАЛЄТНІК.

За його словами, в поточному році сума умовно нарахованих податків збільшилася у 3,5 разу порівняно з січнем-травнем 2010 року.