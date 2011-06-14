СБ незадоволений темпами проведення реформ в Україні

Світовий банк незадоволений темпами проведення реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час «Raiffesen Private Wealth Forum, Форум власників приватного капіталу» повідомив директор Світового банку у справах України, Білорусі і Молдови Мартін РАЙЗЕР.

«Ми у принципі задоволені програмою реформ, однак ми незадоволені тією швидкістю, з якою вони втілюються. Ми вважаємо, що дії уряду трохи непослідовні і суперечливі щодо того, що написано у програмі. Проведення реформ постійно переноситься порівняно з графіком, який був передбачений», - відзначив М.РАЙЗЕР.

Водночас він підкреслив, що сама влада «розуміє цей розрив і намагається рухатися вперед».

«Я не говорю, що реформи це просто, коли ми говоримо про пенсійну реформу, підвищення тарифів, це непросто для будь-якої країни, але це важливо і потрібно. І я б не сказав, що це вся сфера реформ, є і багато інших напрямів, реалізувати які набагато простіше, і це насамперед дерегулювання», - сказав М.РАЙЗЕР.