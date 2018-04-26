Що може змінити ситуацію на ринку автокредитування?

Власники авто скаржаться на якість доріг, пішоходи - на дискомфорт у громадському транспорті. Якщо проблема бездоріжжя знаходиться в компетенції міської влади і автодору, і до Євро-2012 вони зобов`язані її вирішити за рахунок держбюджету, то пошук додаткових коштів на придбання автомобіля - особистий головний біль покупця.

Незважаючи на відновлення послуги автокредитування низкою банків, авто як і раніше залишається для більшості громадян недоступною розкішшю. Що може змінити ситуацію на користь покупця?

Традиційно літо - піковий сезон покупки автомобілів. У нинішньому році розвиток ринку автокредитування бурхливим не назвеш, проте багато банків повертаються до цієї послуги, що свідчить про поступове відновлення попиту. Кілька банків готові надавати автокредит навіть без початкового внеску, щоправда, це стосується тільки клієнтів з ідеальною кредитною історією. Враховуючи обмежену кількість таких позичальників, лояльні програми на практиці навряд чи отримають значне поширення.

«На сьогодні банки більш охоче кредитують нові іномарки, хоча можна підібрати кредит на вітчизняне, китайське і навіть на уживане авто. Різниця з новою машиною лише в початковому внеску і збільшеній кредитній ставці на 1-2%, - зазначає Валентина Брожик, директор з роздрібного бізнесу Надра Банку. - Діапазон ставок за автокредитами на початок червня склав 25-40% у національній валюті. При цьому термін кредитування - від 3 до 7 років. Чим вищий перший внесок, тим менший термін кредиту».

За її даними, банки пропонують бажаючим придбати іномарку в кредит спочатку внести 15-30% вартості авто. Середній рівень ставки 16-21%. Строк кредиту - 5-7 років. При цьому існують також пропозиції банків, у яких при номінальній ставці 0-0,01% реальна ставка, тобто та, яку покупець повинен буде вносити, досягає 10-12%.

«При купівлі вітчизняного чи китайського автомобіля початковий внесок у більшості банків вищий і складає 30-40% і навіть 50%, - розповідає В.Брожик. - Термін кредитування 3-7 років. Ставка - від 0% (при реальній - 9,84%) до 21% (при реальній - 21,6%)».

Завдяки партнерським програмам з дилерами, банки все частіше пропонують пільгові умови кредитування, в т. ч. і зниження процентних ставок для клієнтів. На сьогодні в декількох великих банках діють акції, в рамках яких купують авто вартістю від 100 тис. грн, незалежно від країни-виробника, кредит видається без комісії.

У свою чергу, перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія Синявська підкреслює, що на ринку кредитування фізичних осіб ситуація дещо змінилася, зокрема, з`явилися пропозиції банків на купівлю автомобілів за кредитом з нульовим авансом, хоча поки їх мало.

За її словами, пропозиції кредитування строком на 1-5 років є практично у всіх банків, семирічні пропонують лише декілька. Ставки ж залишилися в більшості без змін. Відсоткова ставка фіксована з терміном кредитування 1 рік – від 8,9 до 14,99% річних; 3 роки – від 15,49 до 21%; 5-7 років - від 15,8 до 21%. Плаваюча ставка фіксується на перший рік кредитування і знаходиться в межах від 8,8 до 18,8% річних. Разова комісія при наданні кредиту - від 0,3 до 3% від суми.

Враховуючи середньомісячну зарплату українця - 2,4 тис. грн. (за останніми даними Держкомстату України), акційна ціна на авто непідйомна для пересічних громадян.

Втім, на думку В.Брожик, нинішня ситуація з кредитуванням може змінитися внаслідок прийняття законопроекту, що забороняє видачу й одержання споживчих кредитів в іноземній валюті. Верховна Рада прийняла в першому читанні відповідний законопроект №7351 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг», який отримав підтримку 251 народного депутата.

«Даний проект захищає інтереси кредиторів, вкладників банків та споживачів фінансових послуг, - розповідає В.Брожик. - Скасування кредитування в іноземній валюті буде сприяти зміцненню національної валюти і зниженню доларізаціі економіки країни. Через високий рівень інфляції банки втрачають доходи при кредитуванні у національній валюті, що не сприяє збільшенню обсягу кредитування». На думку фінансиста, підтримка стабілізації гривні на державному рівні обумовлює тенденцію зниження процентної вартості за користування кредитами для населення.

Євген Мазур