НБУ посилив заходи впливу на банки за прострочену заборгованість з рефінансування

Національний банк України посилив заходи впливу на банки, які мають прострочену заборгованість з рефінансування.

Це передбачено постановою НБУ №134, текст якої обнародувано на сайті Верховної Ради.

Документом вносяться зміни до Положення про регулювання Нацбанком ліквідності банків України, які набудуть чинності з 17 червня 2011 року.

Зокрема, НБУ розширив свої повноваження зі списання в беззаперечному порядку всієї заборгованості з кореспондентського рахунку не тільки банку-боржника, а й його філіалів, які працюють в Системі електронних платежів Національного банку за окремими коррахунками.

Регулятор також надав собі право здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку банку до повного погашення заборгованості. У нині чинному варіанті існує обмеження, згідно з яким НБУ має право здійснювати списання коштів з коррахунку лише впродовж 10 робочих днів із дня виникнення простроченої заборгованості.

Як повідомлялося, за даними НБУ, станом на 23 травня 2011 року заборгованість за кредитами рефінансування, наданими Нацбанком, мають 47 банків на загальну суму 67 млрд. грн.