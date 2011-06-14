Міжбанк: закриття торгів - 7,9865/7,9890 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9865/7,9895, до 12:00 ціни підвищилися 7,9890/7,9905. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 7,9865/7,9890 грн. / дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2863/65, до 12:00 ціни піднялися 0,2866/68. До закриття торгів ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 27,8700 (+0,0250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4380/1,4470. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 11,5380/11,5480, до 12:00 ціни пішли вгору 11,5475/11,5535. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до рівня 11,5205/11,5265.