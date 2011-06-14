МВФ прогнозує уповільнення зростання ВВП РФ до рівня нижче за 4%

Москва. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує уповільнення зростання ВВП Російської Федерації у середньостроковій перспективі до рівня нижче за 4%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції у Москві сказав голова місії МВФ у РФ - заступник директора Європейського управління МВФ Юха КАХОНЕН.

За його словами, високі ціни на нафту створюють хороші можливості для Росії щодо здійснення реформ і підвищення економічного зростання. Проте політика, що нині проводиться, здається недостатньо амбітною і зосередженою на потрібних напрямах.

«При продовженні здійснення нинішньої політики, за нашими прогнозами, зростання у нинішньому році становитиме 4,8%, наступного року - 4,5%, а у середньостроковій перспективі знизиться до рівня менш як 4%», - сказав Ю.КАХОНЕН.

За його словами, інфляцію в РФ на поточний рік МВФ прогнозує у 8%, наступного року - 7,2%.

Він підкреслив, що РФ могла б досягти набагато вищих результатів - на рівні 6%, якби проводила необхідні реформи.

Ю.КАХОНЕН також зазначив, що МВФ прогнозує дефіцит бюджету РФ у 2011 році у розмірі 1% ВВП, у 2012 році - на рівні близько нуля.

За його словами, відплив капіталу з РФ продовжиться у 2011 році. Він зазначив, що одними з ключових причин відпливу капіталу з РФ є політична невизначеність напередодні президентських виборів, а також несприятливий інвестиційний клімат.