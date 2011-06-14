Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні збільшилося в 2,2 разу

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-квітні 2011 року становило 3 млрд. 829,2 млн. дол., що в 2,2 разу більше, ніж у січні-квітні 2010 року (1 млрд. 762,8 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у січні-квітні ц.р. експорт товарів становив 20 млрд. 985 млн. дол. (на 44,4% більше від показника за січень-квітень 2010 року), імпорт – 24 млрд. 814,2 млн. дол. (на 52,3% більше). Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 0,85 (у січні-квітні 2010 року – 0,89).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 203 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-квітнем 2010 року збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 7,2% до 7,4%, залізничних і трамвайних локомотивів, дорожнього устаткування – з 4% до 6%, жирів і масел тваринного і рослинного походження - з 5,1% до 5,9% руди, шлаків і золи – з 4% до 5,5%, виробів з чорних металів - з 3,4% до 4,6%, продуктів неорганічної хімії - з 2% до 2,5%, насіння і плодів олійних рослин – з 1,1% до 2,5%, добрив - з 2,1% до 2,4%.

Водночас зменшилася частка чорних металів – з 30% до 29,1%, механічних машин - з 6,6% до 5%, електричних машин - з 4,6% до 4,2%, зернових культур - з 6,1% до 3,2%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 32,8% до 38%, механічних машин - з 6,5% до 7,3%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних, – з 4,8% до 6%.

Разом з тим, зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас – з 4,2% до 4%, фармацевтичної продукції – з 4,3% до 3,3%, паперу і картону – з 2,6% до 2%, руди, шлаків і золи – з 3% до 1,5%.

За даними Держкомстату, у квітні 2011 року експорт товарів збільшився проти квітня 2010 року на 33,2% і становив 5 млрд. 604,7 млн. дол., імпорт – на 36,8%, до 6 млрд. 297,7 млн. дол.

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками квітня поточного року становило 693 млн. дол. (у квітні 2010 року воно також було від’ємним – 396,2 млн. дол.).