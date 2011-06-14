ВР внесла зміни до держбюджету на поточний рік

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 252 з 380 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували за дане рішення у повному складі фракції "БЮТ-Батьківщина" та КПУ.

Даним законом передбачено збільшити доходи бюджету на 2011 рік на 14 млрд. 46 млн. 924,3 тис. грн.

Також законом передбачено збільшити видатки бюджету на поточний рік на 10 млрд. 976 млн. 302,2 тис. грн.

Перед ухваленням цього документа у ВР міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО зазначив, що високі темпи зростання у січні-квітні 2011 року базових секторів економіки (промисловість – 8,5%, будівництво – 11,6%, сільське господарство – 4%) та зовнішньої торгівлі (експорт товарів і послуг – 44,5%, імпорт – 63,1%) створили умови для перегляду основних макроекономічних показників на поточний рік.

Відповідно до матеріалів, наданих народним депутатам, очікується, що в 2011 році за рахунок зростання темпів та відповідних змін прогнозу макроекономічних показників додаткові ресурси державного бюджету становитимуть 14 млрд. грн. У змінах до бюджету передбачається збільшення відшкодування ПДВ на 1,9 млрд. грн.

Крім того, відповідно до умов програми співробітництва України з МВФ, збільшено дефіцит НАК «Нафтогаз України» та зменшено показник дефіциту державного бюджету України на 3,5 млрд. грн. за рахунок зменшення внутрішніх запозичень.

Ф.ЯРОШЕНКО повідомив, що передбачається значне поліпшення соціального забезпечення бюджетної сфери. «Зокрема, підвищено оплату праці бюджетникам у середньому на 12,6 грн. Вчителі отримають на 340 грн. більше, а лікарі - на 300 грн. більше», - зазначив він. При цьому міністр додав, що «на зазначену мету передбачається 1,6 млрд. грн.».

Змінами до бюджету передбачається додаткова субвенція з держбюджету місцевим бюджетам у сумі 1 млрд. грн. Крім того, передбачено збільшити видатки на здійснення м. Києвом функцій столиці на 1,6 млрд. грн. Передбачено збільшення внеску України до Чорнобильського фонду «Укриття» на реалізацію програми SIP – 14 млн. грн.

Після ухвалення цього закону вечірнє засідання ВР було закрито, депутати продовжать свою роботу завтра.