Позитивне сальдо інтервенцій НБУ на валютному міжбанку в травні становило 127,2 млн. дол.

Позитивне сальдо інтервенцій Національного банку України (НБУ) на валютному міжбанківському ринку в травні ц.р. становило 127,2 млн. дол. (у еквіваленті).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Резерви НБУ поповнилися на 1338,5 млн. дол. (у еквіваленті) за рахунок купівлі: 493,2 млн. євро, 256 млн. австралійських доларів, 215 млн. фунтів стерлінгів.

У травні Нацбанк із резервів продав 1211,3 млрд. дол. США.

Обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж в доларовому еквіваленті) становив 23606,7 млн. дол.

Обсяг операцій з готівковою іноземною валютою становив 3994,1 млн. дол. США, зокрема: банки купили у населення 1549 млн. дол. США, продали – 2445,1 млн. дол. США.

Банківські вклади фізичних осіб у ВКВ (у доларовому еквіваленті) зросли на 32,7 млн. дол. США і на 31 травня 2011 року становили 17344,8 млн. дол. США.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Нацбанку в травні 2011 року зменшилися на 1,3%, з початку року - збільшилися на 9,5% - до 37 млрд. 867,48 млн. дол.