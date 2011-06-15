Розміщення Україною єврооблігацій підвищило рейтинги і довіру до країни - Азаров

Розміщення Україною єврооблігацій підвищило рейтинги і довіру до країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ в ефірі Першого національного телеканалу.

«Тому коли ми говоримо про випуск наших єврооблігацій, і як тільки ми відкриваємо так звану книгу, тобто запрошуємо інвесторів прийти до нас і надати свої кошти, у нас заявок на надання нам кредиту набагато більше, ніж наші потреби», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр зазначив, що репутація України на міжнародному ринку суттєво покращилася, зросла довіра до країни, підвищилися її рейтинги. У зв`язку з цим М.АЗАРОВ підкреслив, що дефолт Україні не загрожує.

"Ми позичаємо грошей рівно стільки, скільки необхідно для того, щоб погасити більш дорожчі запозичення попередніх років, і не накладати цей тягар на наших людей сьогодні", - сказав М.АЗАРОВ.