Moody's може знизити рейтинги банківських груп Credit Agricole, BNP Paribas і SocGen

Міжнародне рейтингове агентство Moody `s помістило рейтинги французьких банківських груп Credit Agricole, BNP Paribas і Societe Generale на перегляд з можливим пониженням, йдеться в повідомленні агентства. Зокрема, можуть бути знижені індивідуальні рейтинги фінансової стійкості компаній, їх довгострокові боргові та депозитні рейтинги. Водночас, агентство підтвердило короткострокові рейтинги груп.

В даний час Credit Agricole має пріоритетний довгостроковий рейтинг "Aa1", BNP Paribas - "A1", Societe Generale - "A2". Всі ці рейтинги можуть бути знижені.

Moody `s відзначає, що під час прийняття рішення про подальші рейтингові дії (зниження або підтвердження рейтингів) аналітики будуть керуватися перш за все тим, наскільки сильно може позначитися на становищі перерахованих французьких груп можливе погіршення ситуації в Греції. Перегляд рейтингів SocGen також залежить від імовірності надання групі фінпідтримки з боку уряду, передає РІА Новини.

Греція в середині минулого року була фактично врятована від дефолту пакетом кредитів від країн єврозони і МВФ в обмін на програму "затягування поясів". МВФ і партнери по єврозоні схвалили надання Греції кредитів загальним обсягом 110 мільярдів євро протягом трьох років. До початку червня 2011 Греція в рамках зовнішньої фінансової підтримки отримала позик на 53 мільярдів євро.

Економіка країни знаходиться в смузі затяжного боргової кризи, на тлі якої міжнародне агентство Standard & Poor `s в понеділок знизило кредитні рейтинги Греції до рівня "ССС" з "В" з "негативним" прогнозом. В агентстві попередили, що затягування виплат по боргах може привести країну до дефолту.

ЄЦБ і провідна економіка ЄС Німеччина не можуть знайти єдиного рішення про подальші методи фінансової підтримки Греції. Уряд Німеччини пропонує розширити приватні інвестиції, в тому числі найбільших банків, тоді як ЄЦБ виступає проти цього кроку, вважаючи, що криза може поширитися на інші економіки єврозони.