На сьогоднішніх торгах євро і фунт можуть продовжити зростання проти долара - експерт

На торгах у середу, 15 червня, євро і фунт можуть продовжити зростання проти долара, прагнучи досягти, відповідно, рівня 1,4550 і 1,6450, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні. Але це відбудеться, за їхніми словами, на фоні виходу позитивної статистики зі США.

Як відзначають аналітики, у разі ж виходу негативної статистики, прагнення до ризику в учасників ринку погасне, а це може негативно позначитися на рухах європейських валют. Для пари долар/франк найбільш актуальним буде діапазон 0,8400-0,8500, для пари долар/ієна - 80,20-81,00.

У середу учасникам ринку варто звернути увагу на такі важливі дані, як рівень безробіття у Великобританії, зміна обсягу промислового виробництва єврозони, чистий обсяг покупок довгострокових американських цінних паперів іноземними інвесторами, а також індекс споживчих цін у США, відзначають у FOREX CLUB в Україні.