Зміни до бюджету дозволять покращити рівень життя людей - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що зміни, внесені до Державного бюджету на поточний рік, дозволять покращити рівень життя людей, макроекономічну стабільність і підтримають внутрішній ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Він підкреслив, що зміни до бюджету дозволять істотно збільшити соціальні витрати.

«За рахунок цього до кінця року в чотири рази, а не в два, як планувалося, будуть підвищені заробітні плати бюджетникам», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що істотно збільшені капітальні витрати, що дозволить швидше створювати нові робочі місця.

Також він підкреслив, що змінами до держбюджету дефіцит бюджету скорочено на 3,5 млрд. грн., що є кроком для збільшення фінансової стабільності в країні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 14 червня ц.р. прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Цим законом передбачено збільшення доходів бюджету на 2011 рік на 14 млрд. 46 млн. 924,3 тис. грн., а витрат на поточний рік - на 10 млрд. 976 млн. 302,2 тис. грн.