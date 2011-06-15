ДПСУ вивчить можливість введення електронного документообігу з платниками податків

Найближчим часом Державна податкова служба України (ДПСУ) має намір почати вивчення питання про введення електронного документообігу між платниками податків і ДПСУ, так званого «податкового кабінету».

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

«Є ряд інновацій, які ми сьогодні реалізовуватимемо: це - спілкування через Інтернет, це - можливості «податкових кабінетів». Платник заходить на сайт, у нього зручна програма, яка дозволяє йому бачити свій особовий рахунок, бачити всі форми декларацій, програма, яка допомагає заповнити ці декларації. Відповідно платежі він може провести через віртуальний особистий кабінет», - зазначив він, коментуючи підсумки консультацій між українськими і французькими податківцями.

За словами О.КЛИМЕНКА, сьогодні така послуга для платників податків є затребуваною і «ми впроваджуватимемо сьогодні цей достатньо цікавий досвід у своїй роботі».

Також він зазначив, що в Україні понад 60% підприємств надають податкову звітність у електронному вигляді: «І вона (звітність – УНІАН) сьогодні лише вдосконалюватиметься. Ми робитимемо інформаційні технічні продукти, які нам дозволятимуть нарощувати цей відсоток».

Як розповів О.КЛИМЕНКО, зараз можливості вдосконалення електронної звітності розглядає робоча група. «Сьогодні працює робоча група й найближчим часом ми будемо достатньо широко вивчати це питання, оскільки ми хочемо максимальну кількість платників податків залучити до цієї роботи», - відзначив він.